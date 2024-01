Viale Sardegna, l’Asl corre veloce. Anticipati i tempi per il progetto. D’Urso: "Investimento decisivo"

L’Asl Toscana sud est accelera i tempi, dopo la conferma dello stanziamento dei 12 milioni di euro da parte della Regione per l’acquisto dell’immobile di viale Sardegna. Già domani, anche in assenza del passaggio formale dell’importo, l’Azienda approverà la delibera per la progettazione definitiva, anticipando di fatto un impegno di spesa di circa mezzo milione di euro, che poi rientrerà nel contributo regionale. "Siamo impegnati a velocizzare al massimo le procedure – afferma il direttore generale Antonio D’Urso –, per questo procediamo subito con la progettazione. Un’operazione resa possibile dall’impegno della Regione e dal protocollo con il Comune. Per questo ringrazio tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti nei vari passaggi, dalla Regione, alla Provincia, al Comune".

L’intervento consentirà non solo di spostare poliambulatorio e altri servizi Asl in viale Sardegna, ma in contemporanea di recuperare l’ex caserma dei Vigili del Fuoco in viale Cavour, che ospiterà alcune aule del Monna Agnese, e di destinare a residenziale l’immobile attualmente occupato dall’azienda sanitaria in Pian d’Ovile.

"Il percorso ha visto la sinergia degli enti locali e regionali con l’Asl Toscana sud est – spiega David Bussagli, presidente della Provincia – e ha alla base, da una parte, lo sviluppo di progetti di assistenza sanitaria e dall’altra la riqualificazione degli edifici scolastici sul nostro territorio. Mi preme evidenziare come la Provincia di Siena, in questi anni, si sia sempre battuta per il permanere della finalità pubblica dell’immobile di viale Sardegna".

"Oggi – prosegue Bussagli – dimostriamo che le risorse investite allora per quel bene pubblico finiscono comunque in un bene con finalità di interesse pubblico, quelle dell’assistenza sanitaria. Da parte sua la Provincia, grazie a questa operazione virtuosa, darà un impulso all’ammodernamento dell’edilizia scolastica del territorio e porterà a termine la ristrutturazione dell’ex caserma dei Vigili del fuoco dove troverà posto l’indirizzo biotecnologie dell’istituto Monna Agnese".

Alla stesura del protocollo tra le parti interessate, il sindaco Nicoletta Fabio aveva parlato di "passaggio fondamentale per il futuro di questa città. La sanità territoriale deve tornare a essere punto di riferimento per l’intera comunità garantendo ai cittadini prestazioni e servizi. La riqualificazione degli immobili e degli spazi coinvolti nell’accordo garantirà uno sviluppo strategico di alcune aree limitrofe al centro storico".

La strada per chiudere il cerchio e completare i tre interventi in programma sarà ancora lunga, ma da domani entra nel vivo con la delibera dell’Asl sulla progettazione definitiva. "Sarà un investimento decisivo sul territorio senese – afferma il dg Asl D’Urso –. I nostri servizi saranno effettuati in una sede moderna e con una maggiore qualità degli spazi rispetto alla situazione attuale".