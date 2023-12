Viale Mazzini cambia volto: "Presto ripavimentazione e altro passaggio pedonale"

Novità in arrivo per viale Mazzini. L’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini, rispondendo a un’interrogazione del civico Franco Bossini, ha annunciato: "E’ in corso la redazione di un progetto che coinvolge le pavimentazioni di tutto il viale. Il documento è stato approvato come fattibilità tecnica ed economica a ottobre 2022 dalla Giunta, per un importo di 330mila euro e sarà inserito nella programmazione dell’ente per il 2024, per una cifra aumentata a 400mila euro, dovendo considerare gli aumenti dei prezzi sui bollettini della Regione". E ancora: "A seguito delle segnalazioni di alcuni abitanti relative alle vibrazioni su alcuni edifici al passaggio dei mezzi pesanti, il servizio Manutenzione Infrastrutture del Comune sta programmando indagini con la facoltà di Ingegneria di Firenze – ha aggiunto l’assessore –. Le indagini consisteranno nella misurazione delle vibrazioni agli edifici, per stimare la reale entità del problema. Di conseguenza sarà studiato un adeguato pacchetto di pavimentazione". Bianchini ha inoltre ricordato le migliorie apportate sugli attraversamenti pedonali: "Sono stati realizzati gli abbattimenti dei marciapiedi, l’apposizione di percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti (Loges), l’infissione di archetti dissuasori di sosta a protezione degli attraversamenti. Nel 2022 i due attraversamenti a servizio delle fermate bus sono stati corredati dei sistemi di segnalazione e illuminazione ‘Apl’ (Attraversamenti Pedonali Luminosi). Nel 2024 è prevista la realizzazione di un ulteriore Apl nell’attraversamento in direzione Stazione, all’uscita della rotatoria con viale Sardegna e ponte Caduti sul Lavoro".