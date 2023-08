Viaggio notturno a San Galgano da Chiusdino: un'esperienza indimenticabile

Il Comune di Chiusdino e l’insegnamento di Archeologia medievale dell’Università di Siena proseguono anche quest’anno nelle visite in notturna all’Abbazia di San Galgano; visite inedite nei modi e di altissima suggestione, permettendo ai presenti un viaggio a ritroso nel tempo. L’appuntamento è per stasera dalle 21. Prenotazioni al numero 0577 049312, via mail ad [email protected] "Credo che l’Abbazia, ancora da indagare proseguendo il lavoro di archeologi e restauratori, meriti una narrazione come questa – afferma il sindaco Luciana Bartaletti –. I visitatori non devono avvicinarsi asetticamente al monumento, ma calarsi nella sua realtà storica". "Non si valorizza realmente ciò che non si conosce – afferma il professor Marco Valenti, direttore degli scavi –, questa esperienza si profila come il frutto dello studio reso disponibile a tutti, in un linguaggio universalmente comprensibile e divertente".

Lodovico Andreucci