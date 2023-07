Viaggio nella storia all’Archeodromo

Passeggiando nella storia. Stasera alle 21,30, nell’ambito de Le Notti dell’Archeologia, appuntamento all’Archeodromo di Poggio Imperiale con l’evento ’Di notte... nel IX secolo’. Il villaggio, illuminato da torce e fiaccole, sarà aperto al pubblico con una visita guidata in notturna in cui sarà possibile conoscere i vari abitanti, le loro case e i loro mestieri. Un viaggio nel tempo indietro di 1200 anni all’epoca dell’imperatore Carlo Magno. Il ritrovo è fissato alle 21,30 alla porta di San Francesco all’ingresso della Fortezza Medicea. È consigliabile dotarsi di una torcia. Prenotazione e informazioni al 392 9279400 o per mail a info.politeama.info Una formula, quella delle ricostruzioni storiche all’Archeodromo, che si sta rilevando vincente. Chi fa tappa quassù si immergere nell’atmosfera di un villaggio di epoca carolingia, dove si uniscono rigore filologico, spettacolo, partecipazione attiva degli spettatori.