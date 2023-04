Viaggio-inchiesta a San Miniato Montomoli reporter per un giorno

Poco meno di sei minuti in video per denunciare "la situazione di abbandono e degrado nel quartiere di San Miniato". E’ quanto pubblicato su Facebook dal candidato sindaco civico, Emanuele Montomoli, che si è improvvisato reporter per denunciare i punti sui quali intende intervenire, se eletto alla guida di Palazzo pubblico. Le riprese iniziano nello studio del docente agli Istituti Biologici: "Inizieremo da qui la visita a un quartiere strategico per il futuro della città – annuncia Montomoli – in quanto ospita l’Università, la Casa dello studente e tanti cittadini che vi risiedono. Inoltre è il primo quartiere di periferia di Siena".

Le immagini si spostano in piazza della Costituzione, dove le telecamere riprendono il fondatore di VisMederi mentre indica "pannelli taglienti e pericolanti, vetri e bottiglie rotte a terra, cestini dei rifiuti che non vengono svuotati da tempo". Il viaggio-inchiesta continua nelle aree comuni degli edifici di Siena Casa: "La pavimentazione è rovinata e pericolosa – denuncia Montomoli –. Gli scalini che portano all’area relax per bambini e anziani sono distrutti, le lastre di cemento della copertura sono sbriciolate e i frangisole gravemente danneggiati. Ci sono poi i parcheggi assegnati a Siena Casa con davanti i ’panettoni’ e alcune auto abbandonate". Le maggiori critiche vengono tuttavia riservate al parcheggio sottostante piazza della Costituzione: "Non è mai stato aperto dalle varie amministrazioni che si sono succedute – spiega Montomoli – a causa di un architrave troppo basso. Basterebbe un semaforo alternato all’ingresso e in uscita per attivare l’area di sosta sotterranea".

Infine il viaggio in auto lungo il percorso, oggi sterrato, che dovrebbe collegare il nuovo Centro didattico con la vecchia San Miniato: "La bretella è molto stretta – è l’attacco del candidato – ma dovrebbe ospitare intensi flussi di traffico, pullman inclusi". Infine la conclusione: "San Miniato è in uno stato di degrado totale. Cercherò di risolvere i problemi, impegnandomi in prima persona".

C.B.