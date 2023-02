Viaggio fra i suoi componenti

Il sangue è l’unico tessuto fluido del nostro corpo. In un adulto umano circolano circa 5-6 litri di sangue.

La funzione del sangue è di trasportare alle cellule l’ossigeno e le sostanze nutritive e di portar via dalle cellule l’anidride carbonica e i prodotti di scarto.

Il plasma è un liquido trasparente giallo chiaro composto per il 90% d’acqua in cui sono disciolti composti come zuccheri, aminoacidi, sali minerali e vitamine.

I globuli rossi sono cellule prive di nucleo e il loro colore è dovuto all’emoglobina.

I globuli bianchi sono cellule prodotte dal midollo osseo, dalla milza e dal timo e svolgono una funzione di difesa dagli agenti patogeni.

Le piastrine sono frammenti cellulari prodotti dal midollo osseo e svolgono un ruolo fondamentale nella coagulazione per bloccare le emorragie.

Nel 1901 Karl Landsteiner scoprì l’esistenza dei gruppi sanguigni A, B, AB, e 0.

Nel gruppo A ci sono anticorpi (antigeni) anti-B e il contrario avviene nel gruppo B. Il gruppo 0 è invece compatibile con tutti gli altri.

È possibile ricevere solo sangue non contenente antigeni che reagiscono col proprio gruppo.