Viaggiare in autobus con Apple Pay. Via alla ’modalità rapida’

Autolinee Toscane ha annunciato che la modalità rapida è ora disponibile per gli utenti che usano Apple Pay per pagare e viaggiare in tutta la Toscana, rendendo gli spostamenti più semplici e comodi. Con la modalità rapida attivata, i passeggeri non devono sbloccare il loro iPhone o Apple Watch, né aprire alcuna app per pagare e viaggiare su autobus e tramvia. Tutto ciò che devono fare è avvicinare il loro dispositivo Apple a un validatore per pagare in modo sicuro con Apple Pay. Gli utenti possono modificare in qualsiasi momento il metodo di pagamento preferito per la modalità rapida accedendo alle impostazioni del Wallet. Per maggiore comodità, la modalità ‘Basso consumo’ su iPhone permette agli utenti di continuare a usare il dispositivo per pagare e viaggiare anche quando il dispositivo deve essere caricato. Apple non traccia mai i viaggi degli utenti.