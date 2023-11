Viabilità e ponti. I sindaci parlano con Bussagli

Promosso dal sindaco di Castiglione d’Orcia, Claudio Galletti, di concerto con i colleghi Francesco Fabbrizzi (Radicofani), Danilo Maramai (San Quirico), Manolo Garosi (Pienza) ed il senatore Silvio Franceschelli sindaco di Montalcino, si terrà oggi un incontro alle ore 18, nei locali della Pro Loco di Gallina, al quale parteciperà anche il presidente della Provincia di Siena, David Bussagli. Argomento: la disastrata viabilità nel sud senese, che ha subito ulteriore disagio per la necessaria quanto repentina chiusura del tratto della Cassia compreso tra San Quirico ed il bivio per Spedaletto, in prossimità di Bagno Vignoni, costringendo per un mese gli automobilisti a ’circumnavigare’ il tratto chiuso – stando alle indicazioni fornite dall’Anas – passando da Pienza, con mezz’ora in più di percorrenza e relativo disagio. Questo fatto offre l’occasione alle fasce tricolori del territorio per chiedere con forza interventi necessari, anche in chiave di prevenzione, per garantire che la viabilità sia assicurata nei percorsi consueti. Il ponte appena superato il bivio per Monticchiello, quello in prossimità di San Quirico d’Orcia sulla direttrice Roma-Siena, il ponte ’Noveluci’ – che consentiva di “tagliare” la Val d’Orcia nei pressi dell’abitato di Gallina sulla direttrice verso Pienza-Montepulciano, crollato dodici anni fa, sono in attesa di interventi o ricostruzione che li rendano stabili e percorribili in sicurezza. Per non parlare del ponte sull’Orcia nei pressi di Bagno Vignoni, monitorato da tempo e che di manutenzioni prima o poi avrà bisogno.

Daniele Palmieri