Viabilità, ci sono due importanti nodi da sciogliere

Tempi lunghi e pazienza. Si sintetizza in questo, l’attesa dei colligiani per la soluzione dei due più importanti problemi di mobilità e collegamento fra le due parti della città, il transito alternato sulla circonvallazione Via Nova e il fermo operativo della risalita. Per la prima questione, le indagini tecniche effettuate tra fine ‘22 e inizio ‘23 hanno detto che... ce ne vogliono altre. Il vicesindaco Stefano Nardi ha spiegato al consiglio comunale che prima di poter redigere un progetto di sistemazione, sarà necessario effettuare nuovi saggi per accertare non solo la provenienza dell’acqua nel sottosuolo del tratto ‘incriminato’, ma anche per capire la natura dei materiali lapidei utilizzati molti decenni fa per la costruzione della strada ed è quindi impossibile ogni previsione sul ritorno alla normalità. Per la risalita, invece, si può azzardare il via libera tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, visto che i lavori sono ancora in corso (montate due delle 5 nuove cerchiature in acciaio della gabbia ascensori) e ci sarà poi da aspettare i tempi burocratici dell’autorizzazione ministeriale.