"Via un riferimento. Ne trovo uno meglio"

Tittia ’orfano’ di Violenta con cui ha vinto due Palii.

"Un po’ mi dispiace, dico la verità. Un peccato perché è una cavalla in grande forma che dava garanzie e poteva dire ancora tantissimo in Piazza".

Viene a mancare un punto di riferimento per te.

"Certo ne va via uno importante ma vorrà dire che ne troverò un altro ancora migliore. Avevo creato un feeling esagerato con lei, ogni volta che la montavo poteva essere un Palio vinto".

L’occhio di Tittia ha già individuato il dopo-Violenta?

"In mente ho più di un cavallo che seguirò e studierò durante le corse. E quello che mi trasmetterà di più, se potrò, lo sceglierò".

Tittia è un po’ strettino a luglio, deve aprirsi dei varchi.

"Ci sono annate in cui siamo più stretti, è vero, ma le cose vengono quasi meglio e bene uguale. Ci si adegua alla situazione: serenità mentale e scelte giuste".

Nuovi mentori oppure le persone di sempre di cui Tittia si fida?

"I riferimenti di sempre".

Sei da corsa dopo l’infortunio?

"Alla grande. C’è voluto il suo tempo per rimettersi in ordine. Mi sento addirittura meglio di prima".

Scompiglio ha più strade, vi contenderete il Bruco? O è già suo?

"Si dai, sicuro. Non c’è niente da rubare a nessuno".

Tittia può riservare una sorpresa?

"Non ci sono sorprese ma rapporti che vengono avanti da tanto tempo. Dipende poi come si arriva di qui a luglio, ci si organizza sempre".

Siamo al ricambio generazionale di fantini e cavalli?

"Per forza dei cavalli, qualche new entry. I fantini? Tutti gli anni questa situazione, bisogna aspettare l’estrazione per vedere se ci sono inimicizie che cambiano le carte".

Tittia e Scompiglio, i giovani incalzano.

"Dura è sempre. I più giovani hanno fatto le loro esperienze, poi conta sempre il giorno del Palio. Prima si possono fare mille discorsi, l’esperienza sulle spalle fa la differenza".

La.Valde.