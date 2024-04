Via Salceto-viale Marconi. Lavori di riqualificazione con costi per 250mila euro

Al via la sistemazione di due importanti strade cittadine di Poggibonsi: via Salceto e viale Marconi, un intervento complessivo di circa 250 mila euro. Ai lavori in corso in questi giorni in via del Ponte Nuovo, che proseguiranno su via Senese, si aggiungeranno da lunedì quelli a Salceto e nel tratto di viale Marconi dall’incrocio con via Borgaccio fino al ponte. "E’ l’ultimo tratto del viale che resta da sistemare – spiega il sindaco David Bussagli – La riqualificazione di questa strada, nella parte a ridosso di largo Bellucci, è stata una delle prime opere che abbiamo finanziato, insieme a via Redipuglia e ai marciapiedi di via del Pollaiolo a Staggia. Un altro tratto di viale Marconi è stato poi sistemato in tempi più recenti e adesso interveniamo sull’ultimo tratto". I lavori prenderanno il via a Salceto con la sistemazione dei tratti di strada maggiormente danneggiati e, per consentire le operazioni, saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità: dal civico 81 al civico 85 saranno in vigore divieto di sosta (dalle 8 alle 18) e divieto di transito, comunque garantito attraverso la viabilità interna al parcheggio; allo svincolo sulla strada principale le rampe saranno chiuse in maniera alternata e l’accesso sarà garantito dagli altri passaggi. Dopo Salceto i lavori continueranno su viale Marconi, dove l’intervento procederà a corsie alternate con divieto di sosta dalle 8 alle 18. Durante i lavori sulla corsia di marcia sinistra, obbligo per chi proviene da via Borgaccio di svolta a destra in direzione di via Marmolada.