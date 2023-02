Via Redipuglia, atto di generosità

L’associazione termina la propria attività e offre in beneficenza la somma di denaro rimasta a disposizione. Via Redipuglia e limitrofi: questo il nome del gruppo creato quasi dieci anni fa dai commercianti della zona compresa tra varie strade di Poggibonsi. Negli intenti originari, vivacizzare una parte della città attraverso l’organizzazione di eventi in grado di aggregare le persone e di favorire lo shopping nei negozi dei diversi settori merceologici. Come tante altre realtà, Via Redipuglia e limitrofi ha conosciuto dai primi mesi del 2020 una lunga pausa dovuta alle prescrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. "Quando è arrivato il momento di ripartire con i nostri progetti, purtroppo, abbiamo riscontrato uno scarso entusiasmo e un interesse davvero limitato nella prosecuzione del progetto. Vogliamo comunque ringraziare i commercianti che negli anni si sono associati e la cittadinanza che ha partecipato alle manifestazioni. Oltre che l’amministrazione comunale per il sostegno che ci ha fornito". Così i componenti del direttivo dell’associazione, Federica Mecacci, Luca Cervelli, Clara Vignolini, che adesso, a malincuore, decidono di interrompere il percorso in forma associata, proseguendo naturalmente nella loro attività al pubblico come riferimenti per la via e per le strade vicine con i rispettivi punti vendita. "Abbiamo inoltre stabilito - concludono - di donare i soldi che abbiamo ancora in cassa a due associazioni del territorio: Anffas Alta Valdelsa e Beautiful mind". Paolo Bartalini