Via Pisana pericolosa Scooterista resta ferito

La via Pisana si conferma strada assai pericolosa e costantemente a rischio incidenti. Anche ieri nel primo pomeriggio si è verificato uno scontro, nella parte terminale di via Pisana, nel quale è rimasto coinvolto uno scooterista. È finito a terra, ha riportato conseguenze e ha poi ricevuto le cure da parte del personale della Misericordia di Barberino Tavarnelle inviata dal numero unico dell’emergenza. Sul posto, per effettuare i rilievi, l’intervento degli agenti della Polizia municipale del Chianti Fiorentino. Un episodio che ha avuto per teatro la zona di frontiera tra due territori comunali - Poggibonsi e Barberino Tavarnelle - e altrettante province. In situazioni del genere, tra l’altro, in passato, non sono mancati anche i problemi legati alle competenze geografiche nei soccorsi da prestare, in una superficie che rientra sì, anche se per poco, nei confini della Città metropolitana di Firenze ma che di fatto appare come parte integrante di Poggibonsi, realtà contigua e quindi in grado di gestire più da vicino gli interventi. Tematiche particolari che erano emerse per esempio anche durante la suddivisione dei due centri a seconda dei colori dell’emergenza sanitaria, quando su un lato della via Pisana erano in vigore le restrizioni da zona rossa per ragioni di sicurezza e sull’altro, e quindi a una quantità davvero limitata di metri, erano invece previste minori prescrizioni. Ripercussioni sulla circolazione dei veicoli nel pomeriggio di ieri, in un’area già di per sé interessata (talvolta anche nel fine settimana) da notevoli flussi di mezzi in transito, che si parli di spostamenti per ragioni di lavoro in direzione delle numerose aziende d circondario, o per gli acquisti nelle grandi aree commerciali che insistono sulla stessa via Pisana e nei dintorni.

Paolo Bartalini