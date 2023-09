Per fortuna il conducente non ha riportato conseguenze gravi e la principale domanda che resta in campo è come ha fatto a ribaltarsi procedendo a bassa velocità su una strada cittadina pianeggiante? Saranno i rilievi della polizia municipale a chiarire cos’è successo ieri mattina nella centrale via Pieve in Piano, a Colle bassa, rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e la rimozione dell’auto.