Via Nova, che caos

È ancora caos in relazione alla situazione che affligge la circonvallazione via Nova a Colle. Nei pressi del tratto di via Livini dove il transito si svolge a senso unico alternato su una sola corsia a causa di un principio di frana, infatti, sono sempre di più le problematiche legate al traffico. Alcune settimane fa si è verificato anche un incidente, l’ennesimo.

Nessuna conseguenza grave per le persone coinvolte, fortunatamente, ma, ritardando ulteriormente e a lungo un traffico già a rilento, l’ennesimo episodio rinfocola le polemiche sulla restrizione in atto da ben nove mesi. Si moltiplicano le proteste contro l’estrema lentezza delle procedure per il consolidamento della scarpata e la mancanza di aggiornamenti sulla situazione, che continua a condizionare pesantemente lo scorrimento della viabilità.