Via Maestra senza certezze: "Chiediamo di tornare a casa il prima possibile"

"Non abbiamo ancora certezze riguardo ai tempi di rientro nelle abitazioni. Chiediamo di tornare prima possibile". Il quadro rimane da valutare per i residenti di via Maestra a Poggibonsi che ancora devono fare i conti con le conseguenze del cedimento della notte tra il 25 e il 26 agosto. Due mesi sono dunque trascorsi dal crollo sul lato destro della parte alta della strada principale del centro storico. Alcuni tra i componenti delle famiglie che si sono ritrovate prive di un alloggio, dopo la fase dell’ospitalità in centri ricettivi hanno iniziato a rimboccarsi le maniche per reperire soluzioni differenti. Nell’attesa alcuni hanno individuato una sistemazione altrove, pagando un canone di affitto mensile. La richiesta, pur nella consapevolezza di una fase non semplice e non breve, è sintetizzata nel più chiaro dei "fate presto" da parte dei residenti tra i numeri civici 128 e 142, sempre alle prese con i gravi disagi successivi agli eventi. "Conosciamo la situazione - spiegano - le questioni da esaminare non sono semplici o immediate, ma vorremmo essere tenuti al corrente sui tempi e ricevere risposte il più possibile certe". Ieri, invece, sono andate in porto altre operazioni mirare al recupero recupero degli oggetti, negli appartamenti lesionati, ad opera dei proprietari accompagnati dai Vigili del fuoco del locale distaccamento. Sul posto anche la Polizia municipale di Poggibonsi. Tutto si è svolto in maniera regolare nell’arco della mattinata, all’interno della superficie che è attualmente protetta dalla struttura in acciaio di dodici tonnellate, le cui fasi di installazione erano state portate a compimento già a settembre. Tutto nell’ambito degli interventi necessari alla messa in sicurezza della facciata a rischio. Un passaggio fondamentale per consentire alle persone che vivono sul versante opposto, sulla parte a sinistra salendo in direzione di vicolo delle Chiavi e via Trieste, di riprendere i loro spazi. E alle attività della stessa area di riaprire i battenti, come in effetti è avvenuto, dopo le temporanee chiusure disposte per ragioni di sicurezza nelle ore successive al crollo.