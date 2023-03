Via Livini, frana e disagi "Ecco è necessario"

"Il cedimento di quel tratto di strada provocherebbe un vero disastro: per questo non possiamo lasciare nulla al caso, né possiamo operare nel dubbio". Sollecitato a chiarire la situazione del principio di frana nel tratto alto di via Livini che dai primi di ottobre impone sulla circonvallazione Via Nova un restringimento di carreggiata e il divieto di transito ai mezzi pesanti, il sindaco di Colle, Alessandro Donati, fa il punto della situazione senza cercare di rendere meno amara la pillola su quello che c’è da fare e sul tempo che occorrerà per farlo. "Oltre agli studi geognostici già effettuati – spiega – è necessario eseguire una serie di carotaggi per capire da dove arriva l’acqua che ha allentato la tenuta del fondo stradale. E’ possibile, se non probabile vista la sua età, che anche il sistema fognario del seminario di San Francesco abbia subito danni dal tempo e dagli agenti atmosferici: insieme alla Curia vescovile stiamo, quindi, cercando di chiarire anche questo aspetto, prima di decidere cosa fare e redigere un progetto. Non si può negare che sia una situazione complessa: speriamo che sia gestibile in maniera relativamente facile, ma per gestirla bisogna prima conoscerla bene".