Via libera al terzo mandato. Ecco i sindaci pronti al tris

Il Consiglio dei ministri è convocato giovedì 25 gennaio, alle ore 10.30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: Schema di decreto-legge su Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

E’ il primo punto all’ordine del giorno nella pagina web di Palazzo Chigi, che rimanda alla bozza di decreto sulle elezioni 2024. E, come annunciato dopo gli incontri tra le forze di maggioranza, il decreto è tornato alla sua forma originaria. Con l’articolo 4 che fissa il limite del terzo mandato per i sindaci nei Comuni sotto i 15 mila abitanti e nessun limite di mandato per i Comuni con meno di 5mila abitanti. Sarà votato stamani dal Consiglio dei ministri, ma il fatto che il comma sia rispuntato nel testo è la prova di un accordo ritrovato, che per ora non avrà effetto sul terzo mandato dei presidenti di Regione. Per ora.

Il decreto parte dalla data delle elezioni: "le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23". Quindi si voterà per le elezioni europee, per le regionali in Piemonte, e per i Comuni che vanno alle urne (29 in provincia di Siena) sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e tutta la giornata di domenica 9 giugno.

Il nuovo comma nel testo unico sull’ordinamento degli enti locali, recita così: "Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presento decreto sono computati ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma".

Via libera al terzo mandato per diversi sindaci in provincia. Sono pronti a ricandidarsi Giacomo Grazi a Torrita di Siena, Giuseppe Gugliotti a Sovicille, Gabriele Berni a Monteroni d’Arbia, Fabrizio Nepi a Castelnuovo Berardenga, Andrea Marchetti a Chianciano Terme. Così come potrebbe ricandidarsi per il quarto mandato Michele Pescini a Gaiole in Chianti, che è sotto il limite dei 5mila abitanti. Così, esclusi i casi di Poggibonsi e Colle Val d’Elsa, i due Comuni che potrebbero andare al ballottaggio e che cambieranno sindaci visto che David Bussagli e Alessandro Donati non sono candidati, potrebbero essere 22 su 29 i primi cittadini che puntano a conservare la fascia tricolore.