Via libera al bilancio di previsione Nessun aumento dei tributi

Nessun aumento per tributi e servizi a domanda individuale (asilo nido, mensa e trasporto scolastici), mantenimento di contributi, esenzioni e agevolazioni a favore delle fasce deboli e nuovi investimenti sul territorio oltre al completamento delle opere in corso. Sono le linee guida del bilancio di previsione per il 2022 del Comune di Castelnuovo, approvato a maggioranza nella seduta del consiglio comunale insieme al programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024.

Sono stati mantenuti invariati tributi e tariffe per i servizi a domanda individuale al fine di essere vicini alle fasce più deboli e permettere a tutti di accedere ai servizi. Con lo stesso obiettivo, è stata confermata la compartecipazione dell’amministrazione comunale al costo del servizio, pari al 93% per il trasporto scolastico e all’87% per la mensa scolastica, mentre la parte rimanente, a carico delle famiglie, viene calcolata secondo fasce Isee riviste lo scorso anno per garantire una maggiore equità fiscale.

A questo si aggiungono lo stanziamento di 50mila euro per il contributo affitti a favore di chi ha difficoltà a pagare i canoni di locazione; la conferma di detrazioni Tari per Isee fino a 13 mila euro e la proroga della concessione gratuita del suolo pubblico fino al 30 giugno 2022 per aiutare gli esercizi commerciali colpiti della conseguenze della pandemia. "Il bilancio - afferma il sindaco, Fabrizio Nepi - si conferma sano, solido e vicino ai cittadini e al territorio. Le difficoltà sociali ed economiche provocate dalla pandemia, con cui ancora conviviamo, si fanno sentire ancora anche sul nostro territorio, così come i rincari che hanno colpito tutti, comprese le istituzioni. Nonostante questo, però, abbiamo voluto essere vicini alla comunità, confermando i tributi e le tariffe di accesso ai servizi senza alcun aumento, invariati da 7 anni".