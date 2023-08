Via i rami caduti a Siena: il ’grazie’ dei residenti - Comune, Magi, Aree Verdi In seguito alle forti piogge e alla grandinata della scorsa settimana, alcuni rami sono caduti a terra in via Vignali, a Montecchio. Il Comune ha prontamente risposto alla segnalazione, transennando l'area e tagliando i rami pericolosi. I residenti ringraziano.