Via di Piandornella torna a splendere

Dopo lunga attesa i residenti del quartiere di via Piandornella sono stati accontentati. Rimessa a nuovo la strada da via San Giovanni fino all’angolo di via Santo Stefano, sotto l’ex carcere. Il sindaco Andrea Marrucci lo aveva promesso e ha mantenuto e non in tempo di elezioni. Si è quindi chiuso il capitolo e, nell’occasione, sono state posate tubazioni per nuovi servizi di cavi Enel, fibra ottica eccetera oltre a convogliare le acque. Con una spesa complessiva di circa 150.000 euro. Saranno inoltre sostituiti o rinforzati i punti luce nella piazzetta parcheggio residenti e rimesse le panchine panoramiche. "Altri interventi di sicurezza stradale e decoro proseguiranno sul territorio da Badia a Elmi, Santa Chiara, Casaglia, centro storico e in altri punti – spiega soddisfatto Andrea Marrucci –. Devo ringraziare la famiglia Martelli che ha ceduto gratuitamente al Comune alcune particelle di terreno presenti sulla via, consentendo così di effettuare i lavori". Che aggiunge; "Come voglio ringraziare tutti i cittadini e le cittadine residenti per la pazienza di queste settimane. Con questo intervento abbiamo sistemato un’altra delle importanti vie secondarie del centro storico.

Romano Francardelli