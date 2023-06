Via di Fontebranda e Via di San Marco Chiuse al Traffico, Modifiche alla Linea S54

Fino a mercoledì 28 sarà chiusa al transito via di Fontebranda. Le linee urbane s54 - s21 - 637 effettueranno capolinea alla fermata che si trova in prossimità della scala mobile meccanizzata di Fontebranda, da dove i bus ripartiranno con 2 minuti di ritardo rispetto all’orario previsto da piazza Indipendenza. La fermata di piazza Indipendenza sarà temporaneamente sospesa: gli utenti in partenza dovranno quindi raggiungere la fermata di Fontebranda utilizzando la scala mobile. Chiuso al traffico fino a mercoledì anche via di San Marco. La linea s54 farà percorso regolare nelle partenze da piazza Indipendenza. Da Coroncina i bus faranno percorso regolare fino a via P. Mascagni, Porta Laterina, cimitero Laterino (con le corse previste), Porta Laterina, via del Nuovo Asilo, Porta San Marco, per poi riprendere il regolare percorso verso piazza Indipendenza. Nel periodo non saranno effettuate le fermate di via Bastianini e pozzo di San Marco.