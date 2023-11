"Via dei Fossi. Stop al degrado"

Cresce a Colle la protesta per le gravi condizioni di via dei Fossi, nel centro storico della città bassa, dove da molte settimane è in atto un cedimento della pavimentazione che causato la rottura o il vistoso abbassamento di molte lastre di pietra serena, aprendo buche profonde e pericolose per i pedoni e per le auto. "Va bene che si chiama via dei Fossi e a qualcuno sembrerà normale che ci siano – si afferma con una punta di amara ironia – ma tutto ciò che è stato fatto è posizionare due transenne e un po’ di nastro bianco e rosso per isolare il punto di maggior degrado e rischio, ma non è certo una soluzione. Il problema via è ormai ‘datato’, nel senso che dura da mesi, e non è più tollerabile un ulteriore ritardo, almeno nella progettazione di un intervento di riparazione".