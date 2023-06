Via alla riqualificazione Il progetto è realtà

Staggia Senese, una realtà che cambia volto. La principale frazione di Poggibonsi è al centro di una serie di interventi ricordati ieri mattina dal sindaco David Bussagli, prima del taglio del nastro del tratto iniziale della variante. Una porzione riqualificata, secondo i piani dell’amministrazione, è via della Pace che di fatto è contigua alla superficie della nuova tangenziale. Ci sono poi le operazioni che interesseranno due pregevoli angoli del cuore antico di Staggia: piazza Anton Francesco Grazzini, ovvero lo spazio antistante la chiesa di Santa Maria Assunta, e via Borgovecchio. Le somme necessarie sono pari, rispettivamente, a 235mila euro e a 460mila. È in questo quadro in movimento che si inserisce l’infrastruttura ora a disposizione degli automobilisti almeno per una tranche.

"Ci auguriamo di tornare qui entro i prossimi due anni per contare sull’intera variante di Staggia Senese, realizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con la Provincia di Siena": è l’auspicio espresso dall’assessore regionale Stefano Baccelli, riguardo ai tempi per il completamento attraverso la realizzazione del secondo lotto tra la provinciale 70 e la Cassia all’altezza della località Caduta. Baccelli ha evidenziato un lavoro "molto attento e con grande cura del territorio", unito all’importanza di un asfalto drenante e fonoassorbente per proteggere la abitazioni dai rumori. La nuova viabilità è corredata di una serie di opere orientate ad attenuare sia l’impatto paesaggistico che, soprattutto, i fattori ambientali nel territorio interessato. Le due rotatorie sono state dotate inoltre di specifici impianti di illuminazione, al fine di garantire, secondo la Regione, adeguati livelli di sicurezza stradale.

Paolo Bartalini