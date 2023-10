Via alla campagna ‘Io non Rischio’

A Colle fa tappa la campagna ‘Io Non Rischio, buone pratiche di protezione civile’. Occasione importante e fondamentale per la sicurezza del territorio. Il 14 ottobre in Piazza Arnolfo alle 14,30 è stata, quindi, organizzata "la caccia al tesoro" . Cinque tappe per scoprire Colle ed i rischi legati al nostro territorio. Tutte le scuole, le associazioni sono invitati a partecipare alla caccia al tesoro ‘Io Non Rischio’. È adatto a tutte le età, con un minimo di 4 partecipanti per squadra. Gli organizzatori informano che nel caso in cui sia presente un solo componente o mancano delle persone ad una squadra sarà possibile partecipare ugualmente perché saranno gli stessi volontari a trovare una soluzione. L’evento è gratuito ed aperto a tutti. L’associazione pubblica assistenza e donatori di sangue è soggetto promotore ed organizzatore dell’evento.