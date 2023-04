Via al recupero dell’ex scalo merci L’area della stazione cambia volto

di Marco Brogi

L’area intorno alla stazione di Poggibonsi cambierà completamente volto. Al via il recupero e la riqualificazione dell’ex scalo merci ferroviario. I lavori saranno effettuati dalla ditta Zancariello di Poggibonsi, che ha vinto l’appalto con un’offerta di 584mila euro, sbaragliando la concorrenza con un ribasso dell’11,33 per cento sulla base d’asta di 642mila euro. Il restyling, finanziato dal Pnrr, porterà importanti novità anche nei collegamenti con Firenze grazie alla realizzazione di una fermata capolinea degli autobus in corrispondenza della stazione, dove troveranno posto anche banchine, attraversamenti pedonali semaforizzati, infomobilità, punto di ricarica mezzi. Sarà inoltre sistemato il parcheggio nell’area ex scalo merci, da tempo in condizioni critiche.

Scendendo nei particolari, l’ intervento ormai sulla rampa di lancio comprende, oltre al capolinea bus rapid transit Poggibonsi-Firenze, un parcheggio attrezzato a servizio del centro, bicistazione, collegamento tra piazza stazione e area ex Sardelli. "Una operazione complessiva di recupero dell’area dell’ex scalo merci della stazione che sarà completamente rigenerato come parcheggio e come snodo centrale del sistema di mobilità", spiega l’amministrazione comunale. Sulla linea di Trasporto pubblico locale su gomma entrerà in funzione una flotta di bus elettrici che collegherà Firenze (zona viale Guidoni – scambio intermodale con tramvia) con la ValdipesaValdelsa e avrà capolinea Poggibonsi. Insomma, sarà potenziato anche il trasporto su gomma, stando però bene attenti ad abbattere l’inquinamento grazie all’utilizzo di autobus ‘green’. Numerose, dunque, le opere pubbliche in programma o in corso in città e nel sul territorio comunale. Opere di particolare rilevanza in cui la parola d’ordine è sostenibilità, tra cui spicca la riqualificazione di via Galluri, piazzetta Amendola e una parte di via Frilli. Completano il quadro delle opere pubbliche previste il percorso ciclopedonale di collegamento dell’ospedale di Campostaggia con Romituzzo, l’efficientamento del cinema teatro Politeama, la riqualificazione del condominio solidale di via Trento, la manutenzione di alcune strade, tra cui quella di Talciona.

Tanti, dunque, gli interventi attesi a Poggibonsi e sul territorio. Sperando, ovviamente, che nel frattempo si attenui il fenomeno delle gare di appalto deserte, come è accaduto con il recupero di piazza Grazzini, a Staggia, i cui lavori non sono stati ancora assegnati.