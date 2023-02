Via ai lavori sull’argine del fiume Elsa

Intervento al via per mettere in sicurezza l’argine del fiume Elsa, nel centro abitato di Poggibonsi. Per consentire i lavori, realizzati dal Consorzio di Bonifica, da lunedì al 28 aprile nel parcheggio pubblico di via San Gimignano, adiacente all’argine dell’Elsa sarà vietata la sosta con rimozione forzata dei mezzi. Trattandosi di una zona particolarmente transitata, si annunciano problemi di parcheggio non indifferenti, ma d’altronde i lavori che stanno per partire non potevano essere rimandati.