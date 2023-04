Via ai controlli sull’impianto di risalita

Aspettando il compimento degli atti burocratici per la riapertura al pubblico degli ascensori, prevista per l’inizio dell’estate, il Comune di Colle ha affidato gli incarichi per una serie di controlli dell’impianto di risalita dopo la conclusione dei lavori. In particolare saranno eseguite la manutenzione dei tre ‘Ups’ (cioè le apparecchiature di emergenza per ovviare a improvvisi problemi elettrici come cali di tensione o blackout), la verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza, come freni e blocco di emergenza, dell’usura di funi e carrucole e il controllo degli impianti elettrici relativi a illuminazione, pulsantiere, allarme, suoni e comunicazione con l’esterno. "Aspettiamo il rilascio delle autorizzazioni dagli enti preposti – spiega il sindaco Donati – Approfittiamo di questa attesa per una revisione generale dell’impianto".