Vi raccontiamo il paese secondo noi

Abbiamo chiesto a ragazzi tra i 10 e i 15 anni cosa cambierebbero nel nostro paese. Dicono: "Il paese va bene così com’è, ma… si potrebbe migliorare!".

L’esigenza più sentita è quella di avere più punti di ritrovo in cui divertirsi o studiare insieme. Questo bisogno è stato riscontrato anche per i meno giovani dato che gran parte della popolazione è costituita da over 65.

Ci vorrebbero anche impianti sportivi per permettere di praticare altri sport oltre al calcio e alla pallavolo. Nel paese ci sono strutture che non vengono adeguatamente sfruttate, ma potrebbero essere utilizzate, oltre che per l’attività fisica, per proiettare dei film o per ospitare spettacoli teatrali. E perché no… uno skatepark, piste ciclabili e postazioni per il noleggio di bici e monopattini elettrici.

Andrebbe potenziato il servizio dei trasporti pubblici, per risparmiare e ridurre le emissioni inquinanti.

La raccolta differenziata non viene molto rispettata: spesso la spazzatura è lasciata fuori dai cassonetti. La proposta è quella di organizzare più giornate per ripulire il paese e sensibilizzare la popolazione.