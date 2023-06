VI Edizione del Festival dell'Apprendimento Continuo 'Maestri Fuori Classe' a Montepulciano

Presentato ieri a Montepulciano il programma della VI edizione del Festival dell’apprendimento continuo ’Maestri Fuori Classe’, dedicata al tema della bellezza, che si terrà a Palazzo del Capitano da domani a domenica. Si parlerà di bellezza e produttività nel mondo delle imprese, di comunicazione e di creatività, delle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, dell’immagine internazionale dell’Italia e del made in Italy, della bellezza come via per raggiungere la felicità e stimolo per l’intelligenza. Il tutto con scrittori, docenti, manager, creativi, scienziati, filosofi, insomma con dei veri e propri ’maestri’ in grado di guidare i partecipanti in un percorso di conoscenza e di riflessione. Tra gli ospiti, Annamaria Testa, pubblicitaria, giornalista e saggista; Mauro Martino, ricercatore e direttore del Visual AI Lab, Mit; William Griffini di Carter & Benson; Andrea Signorini di Zuegg, Stefania Zolotti, direttrice Senza Filtro; Stefano Bartolini.