Vezzali, la giornata senese. Santa Maria e Panathlon

Un’ospite d’eccezione per il Panathlon Club di Siena, nella conviviale di marzo che si terrà questa sera all’hotel Garden. Valentina Vezzali, ex fiorettista che ha fatto la storia della scherma italiana e mondiale, sarà infatti la relatrice della serata dedicata alle donne con la partecipazione in interclub di Inner Wheel e Soroptimist. Valentina Vezzali, jesina classe ‘74 e membro del Panathlon Club della sua città natale, ha al proprio attivo tantissime medaglie tra le quali le più prestigiose sono le 9 dei Giochi olimpici, di cui 6 d’oro, e le 26 dei Mondiali, 16 di queste del metallo più prezioso.

Al termine della sua eccezionale carriera sportiva Valentina Vezzali ha intrapreso anche un percorso politico importante che l’ha portata nel 2013 a essere eletta alla Camera dei deputati con Scelta Civica. E’ restata in Parlamento fino al 2018 e successivamente, dopo essere passata a Forza Italia, è diventata sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport nel governo tecnico di Mario Draghi.

Una sportiva a tutto tondo che arriverà a Siena oggi, nel primo pomeriggio, per partecipare - alle 17,30 -, nella sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala, a un incontro con i gruppi sportivi di scherma del Cus e della Mens Sana e con alcune classi dell’indirizzo sportivo dell’Istituto Bandini. L’evento è inserito nel cartellone del Comune di Siena per le celebrazioni della Giornata internazionale della donna, e vedrà anche la partecipazione dell’assessore comunale alle Pari Opportunità, Micaela Papi. La serata senese di Valentina Vezzali si concluderà, come detto, all’hotel Garden, con la conviviale del Panathlon club di Siena, alla quale parteciperanno anche i club femminili Inner Wheel e Soroptimist.

A.G.