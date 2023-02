Veterinari, scatta la rivoluzione: Minniti capo

di Laura Valdesi

SIENA

Diciamo la verità: molti si attendevano anche quest’anno un ricambio fisiologico all’interno del pool veterinario che si occupa dei cavalli del Palio. Un avvicendamento che, con le dovute proporzioni, fa anche bene alla Festa. Ed è sempre stato fatto. Ma certo nessuno degli addetti ai lavori si aspettava una rivoluzione come quella approvata ieri dalla giunta comunale. Che ha subito scatenato una pioggia di commenti. Soprattutto di perché così tante new entry.

Andiamo per ordine. Escono di scena Reno Caforio, Graziano Ippedico e il nome più longevo nell’équipe del 2022, Stefano Calbucci, che seguiva il Palio dal 2012 e aveva raccolto da Guido Castellano il timone di veterinario comunale. Che passa adesso a un uomo dell’Arma, Carlo Alberto Minniti che era già entrato a far parte del pool nel 2020. Del gruppo resta inoltre, nella commissione del Protocollo, Rodolfo Gialletti. La prima novità è quella di Giorgio Strozzi che è un medico veterinario ippiatra specialista in chirurgia del cavallo e ortopedia. Negli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018 è stato professore a contratto di Clinica Chirurgica Veterinaria per la Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo dell’Università degli Studi di Milano dove fra i docenti figurano, tra gli altri, anche Marco Pepe, Raffaello Ciampoli e lo stesso Gialletti. E’ anche consulente tecnico d’ufficio presso il tribunale di Milano.

Una vera sorpresa, certo non per la sua professionalità su cui non si discute, l’inserimento di Giuseppe Incastrone nella commissione tecnica del Protocollo. Un nome che ha scritto la storia dei successi della Tartuca di cui è stato veterinario per oltre 30 anni e dove ha vinto 7 Palii. La strada con la Contrada di Castelvecchio si è separata ufficialmente proprio qualche settimana fa, a gennaio. E adesso darà il suo contributo nell’Albo. Molti sulle prime ritenevano che fosse stato indicato dai capitani grazie all’opportunità concessa loro in tal senso dal sindaco Luigi De Mossi ma non è così: da parte di questi ultimi non è stato formulato alcun nome.

Tanti soprattutto i rumors sul perché della sostituzione di Ippedico e Calbucci. Non è chiaro infatti se sia stata una scelta dell’amministrazione oppure presa dai due professionisti.