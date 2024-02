Veterinari, la filosofia di Minniti: "Visite con massima professionalità"

di Laura Valdesi

SIENA

Carlo Alberto Minniti, veterinario comunale del Palio, è arrivato nel 2020 nella commissione: dopo le quattro Carriere corse che bilancio stila?

"Professionalmente è stato molto positivo. All’inizio, come per tutti, era necessario acquisire l’esperienza sul campo. Il 2022 è servito per osservare tanto ed approfondire. Nel 2023 con i colleghi abbiamo creato un gruppo affiatato. Un lavoro certo impegnativo, lo sarà anche nel 2024. Giusto così. Guai abbassare la guardia. Nel complesso, ripeto, un bilancio positivo. Fermo restando che ogni cosa è perfettibile la macchina del Palio, intesa come Protocollo equino ed organizzazione, è splendida. Non ha avuto falle. Gli infortuni succedono in ogni settore, negli ippodromi come nel salto ostacoli. Sta ai vari attori il compito di affinare quei particolari che permettano forse di ridurre ulteriormente eventuali episodi negativi".

Massima fiducia del Comune al pool veterinario del 2023, confermato in toto. Quale filosofia avete adottato nel visitare i cavalli dell’Albo? Sarà valida anche per il 2024?

"La filosofia è massima professionalità. Prenderci anche 5-10 minuti in più di fronte ad un eventuale dubbio o ad una situazione da valutare per essere certi di aver lavorato bene. Procederemo su tale linea, sono certo che su ciò i colleghi sono in sintonia con me".

Dai rumors che arrivano dalle scuderie sembra che ci saranno tanti cavalli da previsitare a marzo, anche nuovi.

"Assolutamente positivo. Da un lato me l’aspettavo perché la pausa imposta dalla pandemia aveva provocato un brusco arresto. Una partecipazione più numerosa indica che c’è passione e voglia di esserci, di mostrare ciò che si è in grado di produrre".

E’ stato fatto lo ’sconto’ di un anno di squalifica ai cavalli che, pur avendo concluso il percorso del Protocollo, non vengono poi presentati per il Palio.

"Perfetta sintonia con l’amministrazione, non c’è altro da commentare. Si chiede serietà e disponibilità agli allevatori e massimo impegno perché l’amministrazione, che organizza il Palio, è giusto che possa godere i frutti del suo investimento. Ciascuno faccia la propria parte per il bene della Festa".

Cosa chiederebbe Minniti a fantini e proprietari per il 2024?

"Ciò che dicemmo loro già nel 2023: di poter vedere i cavalli realmente impegnati nell’approccio al canape, in pista e nelle curve per sfruttare al massimo gli appuntamenti organizzati".

Cambierà qualcosa nella vostra valutazione dell’addestramento a Mociano e Monticiano?

"Ne parleremo con i colleghi, il momento migliore è proprio sul campo".

Il Palio è sempre sotto la lente di osservazione, nonostante l’unicità e la quantità degli accorgimenti adottati a tutela dei cavalli.

"Lo percepisco a volte nel parlare quotidiano con chi non è addetto ai lavori. Mi prodigo sempre per spiegare che il Palio è una corsa molto tecnica e come in ogni competizione e negli ippodromi, l’infortunio può sempre accadere. Il cavallo è atleta, deve correre e saltare con le precauzioni a tutela del suo benessere".

Sveliamo un retroscena ’leggero’ delle Carriere 2023?

"I tanti complimenti ricevuti quando durante la provaccia siamo intervenuti recuperando il cavallo della Pantera. Non si guarda a quale Contrada appartiene ma si pensa solo a tutelare cavallo, chi c’è vicino e la Festa".