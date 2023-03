Veterinari A tutti i cavalli visite più lunghe

di Laura Valdesi

Tottugoddu e Lauretta mia, come annunciato da La Nazione, non si sono presentati ieri al Ceppo per le visite di accesso al Protocollo. "Lauretta avevo promesso di mandarla in pensione, però mi era venuto voglia di riportarla. Alla fine ho deciso che resta in scuderia. Di Tottugoddu ho già detto: tendine a posto ma non ancora al 100%, un pochino più indietro con l’addestramento. Magari ci arrivava bene a giugno, ma ho preferito chiudere qui", dice Andrea Coghe. Sono stati gli unici forfait del primo pomeriggio di visite al Ceppo, tutti presenti gli altri trenta cavalli. Visti dalla commissione per il primo anno guidata dal colonnello Carlo Alberto Minniti, affiancato anche da altre due new entry, Giuseppe Incastrone e Giorgio Strozzi, unitamente alla ’vecchia’ conoscenza Rodolfo Gialletti. Tanta curiosità e un discreto tam tam fra gli addetti ai lavori per capire cosa sarebbe cambiato negli accertamenti da parte dell’equipe veterinaria 2023. Ebbene, per quanto riguarda i mezzosangue nuovi sono stati tutti misurati e fotografati, come avveniva in passato. Gli altri già ammessi all’Albo sono stati sottoposti a visite particolarmente accurate (i tempi si sono anche un po’ allungati) che hanno interessato gli arti anteriori e posteriori, schiena e vita degli animali per esempio. Ma anche i nuovi sono passati a lungo sotto le forche caudine dei veterinari.

Al Ceppo, spazzato da un vento fortissimo, non sono mancati i capitani – Marco Lorenzini e il suo collega della Giraffa Guido Guiggiani –, tanti appassionati e proprietari di lungo corso come Massimo Marchetti che ha presentato un Reo confesso apparso in bella condizione. Un solo mezzosangue in più è stato inserito nella lista dei presenti, anticipando la visita: Zenis della scuderia di Massimo Milani.

"Ho portato Arestetulesu e Urgano rosso, chiaro che non sono ancora in condizione al 100%", dice mentre aspetta di far visitare i cavalli Valter Pusceddu. "Cosa penso delle nuove regole introdotte dal Comune nel protocollo dopo luglio 2022? Va bene tutto, non sta a noi giudicare. Cosa chiedo ai nuovi veterinari? Nulla, devono solo valutare se sono a posto i cavalli", spiega il fantino. Che non sarà a Monteroni domani : "Ho una corsa a Pisa, sono poi le prime, ho tutti gli ingaggi fuori aspetto ancora. Monto quasi ovunque, da Legnano, ad Asti, a Piancastagnaio. Quanto a Siena le Contrade vengono a trovarmi. Un po’ di giro c’è", aggiunge.

Ma alle visite al Ceppo ci sono anche occhi della Sardegna. Quelli di Gian Mario Carboni, presidente dell’Associazione che riunisce gli allevatori di cavalli anglo arabi in Italia. "Siamo venuti a vedere la ripresa, dopo la pandemia, come sta andando. Siamo appassionati ovviamente, oltre che allevatori – spiega – ci teniamo che gli anglo arabi, ormai impiegati in tutte le manifestazioni, vengano valorizzati". Il collegamento Sardegna-Siena è sempre forte. "E’ la prima volta che vengono alle visite di ammissione al Protocollo anche se conosco bene da tempo il dottor Ciampoli che ha operato, tra l’altro, anche in Sardegna una mia cavalla. Qui ho trovato tanti amici", conclude.