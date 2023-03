Vertice Estra, i ricorsi di Macrì A fine aprile i nomi del cda

Francesco Macrì, dopo l’assoluzione al processo Coingas e l’arringa difensiva dei vertici di Fratelli d’Italia, prepara già i ricorsi al Consiglio di Stato contro la decadenza da presidente di Estra, sancita dall’Autorità nazionale anticorruzione. Ma più che voler tornare in sella alla holding dell’energia, punta ad ottenere i compensi da presidente, toltigli da più di un anno. Perché, ormai, il consiglio d’amministrazione che governa Estra ha davanti a sè altri due mesi di mandato. I cinque membri del cda, con Alessandro Piazzi nella duplice veste di presidente e amministratore delegato, porteranno all’approvazione dell’assemblea dei soci (prima convocazione a fine aprile, metà maggio seconda), il bilancio 2022. E poi lasceranno il posto ai nuovi consiglieri. Nominati da Consiag Prato (2) e Coingas, Intesa e Ancona Servizi (uno a testa).

Per quanto riguarda i bilanci, non sembra ci saranno sorprese. I prezzi del gas sull’ottovolante hanno generato un aumento record dei fatturati, ma anche i costi della materia prima sono saliti. Per questo i conti dovrebbero chiudersi con un utile minimo. Sul fronte delle nomine, i Comuni soci delle province di Arezzo, Prato e Siena non avrebbero ancora aperto il dossier. Ma la partita della multiutility toscana, con Consiag che ha già ’girato’ alla nuova società la sua quota del 38% di Estra, rafforza l’ipotesi che Prato rivendichi un ruolo di maggior peso nel cda, presidente o ad. E di conseguenza Arezzo farà pesare quest’anno e mezzo ai margini per il caso Macrì. Alessandro Piazzi ha già annunciato che intende farsi da parte, dopo venti anni alla guida delle società energetiche. Lo statuto di Estra, però, obbliga a prendere decisioni condivise tra i tre soci forti. Siena e Arezzo hanno posizioni e strategie diverse da Prato sulla multiutility. La partita è appena iniziata.