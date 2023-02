Vertenza Paycare incandescente Più lavoratori in solidarietà

Nubi nere si addensano sul futuro di Paycare. L’allarme arriva dal segretario della Fim Cisl di Siena, Giuseppe Cesarano, che denuncia: "Non c’è nessuna certezza per i lavoratori del sito di Monteriggioni. Lunedì avremo l’incontro con la Direzione aziendale per sottoscrivere la proroga del contratto di solidarietà fino a dicembre 2023, ma con un numedro maggiore di dipendenti coinvolti: si passa infatti dai 41 originari a 75". Immediata la riunione dell’assemblea dei lavoratori: "Non escludiamo un presidio permanente – annuncia Cesarano – perché non possiamo accettare questa situazione. Inoltre come Fim Cisl abbiamo sollecitato la regione a un incontro urgente con l’imprenditore Emilaino Montanari, che ha manifestato interesse nel prendere una parte dei lavoratori di Paycare, attingendo a fondi pubblici. Siamo quindi in attesa di conoscere i contenuti e soprattutto il piano aziendale". Il sindacato condanna fermamente "la scelta unilaterale di Paycare di ampliare il perimetro della solidarietà, passando dagli attuali 41 a 75 dipendenti, coinvolgendo più lavoratori di Monteriggioni e anche colleghi di Firenze": "Abbiamo bisogno di risposte concrete – è l’appello della Fim Cisl – e soprattutto del rispetto dell’accordo-quadro sottoscritto in Regione per il mantenimento del sito di Monteriggioni e l’impegno a portarvi nuove commesse. Invece a oggi vediamo solo un peggioramento della situazione". La crisi di Paycare era stata innescata dalla perdita della commessa Cariparma a favore di Covisian, altra realtà imprenditoriale del settore: quest’ultima non aveva formulato una proposta di assunzione adeguata, tanto che nessun lavoratore aveva accettato il cambio appalto. La Regione si era resa disponibile a supportare formazione e nuova occupazione tramite contributi e incentivi, inoltre si era è concordato l’utilizzo di ammortizzatori sociali a garanzia di tutti i lavoratori coinvolti. Ora la partita si riapre.

Cristina Belvedere