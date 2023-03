Vertenza Pay Care Colpo di scena "L’azienda non rispetta gli accordi"

di Cristina Belvedere

Colpo di scena nella vertenza Pay Care, oggetto di un accordo quadro sulle politiche attive del lavoro, firmato in Regione da azienda e sindacati. Il segretario generale della Fim Cisl di Siena, Giuseppe Cesarano, denuncia: "Come organizzazione sindacale, visti gli ultimi atteggiamenti datoriali, ci vediamo costretti a sottolineare l’inadempimento della società agli accordi sottoscritti".

Poi la spiegazione: "Per favorire il ricollocamento dei dipendenti in esubero con un’uscita volontaria, dopo aver convenuto nel verbale di Accordo Quadro del 26 luglio 2022 ’doti alla ricollocazione’ per aziende terze, contributi per l’avvio di attività di lavoro autonomo e indennizzi per la perdita del posto di lavoro senza ricollocazione, con l’impegno della Regione Toscana e dell’Agenzia Regionale Arti a favorire fattivamente la ricollocazione degli esodati – ricorda Cesarano –, registriamo oggi, dopo la firma di 11 dei 25 dipendenti individuati nell’unità produttiva di Monteriggioni, la decisione della società di non dare più seguito alle intese raggiunte, lasciando i lavoratori in solidarietà e negando quindi l’incentivo all’esodo quantificato anche in base a tempistiche ben definite, procrastinando su base unilaterale l’uscita del dipendente per convenienza meramente economica". Di qui l’invito alla società "al rispetto degli impegni presi": "In difetto, valuteremo le azioni più opportune".

Rimasto al momento in ’stand by’ l’impegno esplicitato verbalmente al tavolo regionale dal presidente di Global Group Emiliano Montanari (proprietario della Robur) a rilevare azienda e dipendenti, la denuncia della Fim Cisl arriva come una nuova doccia fredda sulla vertenza che coinvolge una cinquantina di lavoratori. Per questo Pay Care sarà al centro dell’incontro organizzato oggi alle 12 nella sede di VisMederi dal candidato sindaco civico, Emanuele Montomoli, che coordinerà un tavolo con le associazioni datoriali del territorio e i sindacati, al fine di trovare una via per risolvere la vertenza. L’idea è di considerare i lavoratori cassintegrati di Pay Care personale da mettere a disposizione dell’economia della provincia. Di qui la volontà di sensibilizzare le associazioni datoriali a prendere in considerazione i loro curriculum. Lo stesso Montomoli si è impegnato a fare la sua parte in questo senso. In altre parole, è difficile ricollocare 50 lavoratori, ma se ogni azienda facesse delle assunzioni, la vertenza potrebbe chiudersi in modo definitivo.