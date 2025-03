Verso il piano strutturale. Incontro pubblico sulle varianti urgenti

Un incontro pubblico di avvicinamento al nuovo Piano strutturale, con la presentazione delle varianti urbanistiche di interesse pubblico e privato che, presumibilmente ad aprile, saranno al vaglio del Consiglio Comunale. E’ organizzato dal Comune per oggi alle 17 a Palazzo Patrizi con la presenza dell’assessore all’urbanistica Michele Capitani, del dirigente Paolo Giuliani e del Garante dell’informazione Guido Collodel. Fra gli interventi urgenti ci sono la variante per il polo universitario di San Francesco, la variante per i parcheggi del policlinico e la variante per alloggi Erp a San Miniato.