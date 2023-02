"Verifica dei danni, serve intervento straordinario"

"Un intervento straordinario per verificare la stabilità degli edifici di Siena e in particolare del centro storico, patrimonio Unesco dell’Umanità". È la richiesta congiunta dei parlamentari del Pd, Silvio Franceschelli e Marco Simiani che, oggi, depositeranno un’interrogazione al ministero dei Beni Culturali.

"È necessario appurare – spiegano – che il terremoto dei giorni scorsi e le continue scosse causate dallo sciame sismico non lascino criticità agli immobili pubblici e privati. Le istituzioni locali si stanno già adoperando per monitorare eventuali danni: scuole, musei e luoghi pubblici sono stati chiusi per precauzione ma è evidente che il governo debba dare un supporto immediato in termini di risorse umane, finanziarie e logistiche per garantire la ripresa in sicurezza delle attività quotidiane".

Negli ultimi giorni gli interventi e i sopralluoghi dei vigili del fuoco sono stati più di 230 per chiamate dei cittadini che hanno chiesto verifiche su distacchi e crepe negli edifici. In media, circa il 15% delle chiamate si tradurrà in interventi effettivi di sistemazione.