Verde e futuro, una conferenza-spettacolo per salvare gli alberi

Alberi da salvare. A Poggibonsi gli esperti incontreranno la cittadinanza. Domani in programma dalle 16 una conferenza-spettacolo all’Hotel Alcide per sensibilizzare istituzioni e cittadini sull’importanza del verde urbano, con invito rivolto dagli organizzatori anche al sindaco David Bussagli e all’assessore all’ambiente Roberto Gambassi. "Gli alberi in città - spiegano i promotori - assorbono carbonio e donano ossigeno, riducono l’inquinamento, purificano le acque piovane, mitigano le temperature estive e la loro presenza assicura una migliore qualità di terreni e falde acquifere. Contribuiscono al benessere psicologico e ad aumentare la creatività nei bambini". Ecco i motivi per i quali Donatella Mercatelli, referente toscana dell’associazione ecologista GrIG (Gruppo d’Intervento Giuridico),ha organizzato l’incontro, accreditato dall’Ordine di Agronomi e Forestali di Siena e organizzato da GrIG, Pontarolo Engineering Spa, Lipu Toscana, Difensori della Natura, Rete Toscana in Movimento, Centro Parchi Internazionale, Atto Primo, Salute Ambiente Cultura. Si comincia con un concerto del soprano Simona Bertini e del chitarrista Carmine Fontanarosa. Dalle 16,30 gli interventi: l’ingegner Marco Il Grande illustrerà il progetto Cupolex Radici; l’agronomo Francesco Zangari si soffermerà sui grandi alberi in città; Marco Dinetti della Lipu argomenterà di ecologia urbana; Franco Tassi del Centro Parchi Internazionale illustrerà le strategie di contrasto alla diffusa guerra contro gli alberi; il divulgatore Dario Boldrini parlerà di botanica urbana.

Paolo Bartalini