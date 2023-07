Veranu corre A Bientina c’è anche Unamore

Siena è unica, si sa. Ma è d’obbligo nelle settimane che intercorrono fra l’estrazione dell’Assunta e il Palio di agosto guardare cosa succede nelle manifestazioni extra moenia più importanti. Non solo a Casole d’Elsa (vedi articolo nella cronaca della Valdelsa) ma anche a Bientina dove si corre il 16 luglio. E figurano a disposizione nomi già stati in Piazza, vedi Arestetulesu e Uragano rosso portati da Valter Pusceddu che è nella Viarella. Ed altri che per un soffio non sono rientrati nel lotto di Provenzano, come Unamore che in Guerrazzi sarà montato da Dino Pes. Fantino che, a seconda di come la sorte assegnava i cavalli pil 29 giugno, poteva trovare un giubbetto a Siena. Non è detto che non lo ottenga il 16 agosto.

L’altra sorpresa che riserva il palio di Bientina è che alla mossa andrà con Michel Putzu (Santa Colomba) anche il barbero che ha corso l’ultima Carriera nell’Aquila montato da Scangeo, Veranu. Una bella vetrina per tutti i giovanissimi fantini (a parte Pes, Andrea Chessa su Uan king e Adrian Topalli su Benito) che devono trovare il modo di ottenere fiducia dalla dirigenze. Andrea Sanna è un emergente che piace molto, come pure Alessandro Cersosimo che dovrebbe montare Bryan de marchesana. Un altro che presto troverà spazio è Mattia Chiavassa, nella Forra ci sarà Alessio Giannetti.