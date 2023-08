Vento forte, tanti danni Volano tegole di un tetto Trenta interventi dei pompieri

Il vento, più della pioggia che è caduta ieri solo a macchia di leopardo, ha flagellato la provincia. In città ha raggiunto i sessanta chilometri orari ma in alcune zone più collinari anche 80. A questo sono legati, principalmente, i quasi trenta interventi dei vigili del fuoco per via del maltempo. A cominciare da Torrenieri dove, a causa del temporale e del vento appunto è volata via la prima fila di tegole del tetto di una palazzina, atterrate anche sulla macchina di un residente che è rimasta danneggiata. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco per verificare il problema e togliere le tegole ancora pericolanti. I pompieri sono andati anche ad Arbia, in via Toscana, dove la copertura metallica di un capannone si è staccata parzialmente. Una pianta, sempre nella stessa zona, è atterrata sulla carreggiata all’altezza del bivio per Medane: un miracolo che non passasse nessuno. I pompieri hanno dovuto rimuovere diversi rami di pino anche nella strada che costeggia la ’Swisel’, nel comune di Sovicille. Persiane pericolanti nel centro di Siena, in via del Comune per esempio.

Le temperature sono scese in tutta la provincia almeno di 8-10 gradi. Basta pensare che sulla Vetta Amiata domenica c’erano 21 gradi intorno alle 14 e che ieri invece la colonnina di mercurio si era fermata a 12, conferma ’MeteoSiena24’. Ad Abbadia e Piancastagnaio, era intorno ai 17.

Il rischio grandine però non è ancora sventato. Oggi sono previste condizioni di allerta gialla dalla Protezione civile. Gli agricoltori sono in ansia per la perturbazione che sta attraversando la Toscana dopo un periodo difficile con 88 eventi estremi registrati dall’inizio del 2023 fra piogge eccessive, alluvioni e appunto grandinate. "Per difendere la produzione di vino e frutta sono state già attivate , dove possibile, le contromisure – fa sapere Coldiretti Toscana – quali reti anti-grandine che hanno il compito di evitare il danneggiamento dei frutti. Oppure è stata anticipata la raccolta, ma sono molte anche le aziende che stanno ricorrendo a polizze assicurative per tutelare le produzioni dagli eventi atmosferici sempre più imprevedibili e pesanti". La tropicalizzazione in atto ha portato ad un taglio del 70% della produzione di pere, del 50% dei meloni, del 30% delle susine e del 10% dei pomodori.

Laura Valdesi