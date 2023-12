Vento forte, danni e disagi. Pianta centra un’auto

Gronde pericolanti, pezzi di cornicione che si sono staccati, cartelloni volati via. Tanti rami e piante venuti giù. Il vento ha soffiato forte, spazzando la Val d’Orcia e anche l’Amiata. Diversi i problemi che si sono verificati però anche a Siena. Il più clamoroso nella zona nord della città, quando un albero si sarebbe abbattuto su una macchina posteggiata nella zona del polo scientifico in via Aldo Moro. Centrata dalla pianta proprio mentre i proprietari stavano andando a riprenderla, all’interno non ci sarebbe stato nessuno. Interventi sono stati effettuati in tarda mattinata anche a San Casciano dei Bagni e in Valdelsa. Le chiamate continuavano ad arrivare ai vigili del fuoco anche dalla zona del Chianti. Risparmiata da questi eventi invece l’area della Valdichiana. E in molti casi si è risolto grazie all’intervento dei comuni.

Calate a picco di botto anche le temperature che solo il giorno prima, per Sant’Ansano aveva fatto registrare il record mensile. ’MeteoSiena24’ parla di "temperatura massima per la città di Siena registrata dalla nostra stazione meteo posta presso il liceo G.Galilei. I 20,1 gradi registrati nella giornata del primo dicembre battono i 19,3 registrati nel lontano dicembre 1979. Ricordiamo come la città di Siena abbia visto cambiare più volte il posizionamento della stazione meteo, non disponendo quindi di una serie univoca dei dati meteo registrati nella stessa localizzazione per almeno 30 anni. Negli anni la stazione meteo è passata dal centro cittadino (Siena università), alla zona dei Cappuccini ( Poggio al Vento) o ad essere completamente dismessa nei primi anni 2000. In quel periodo i dati sono stati completati da rilevazioni presso stazioni meteo amatoriali e nello specifico registrate nel quartiere di Vico Alto. Dalla fine del 2014 l’installazione di una nostra propria stazione meteo presso il liceo Scientifico ha permesso di sopperire a questi inconveniente e di avere dei dati quanto più possibile confrontabili con quelli del passato"

La.Valde.