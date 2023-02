Dall’aperitivo alle cene a lume di candela davanti al camino: sono 20mila le coppie toscane che sceglieranno di trascorrere San Valentino in agriturismo che per il giorno degli innamorati proporranno menu ed atmosfere a tema per un tête-à-tête indimenticabile. Un trend in linea rispetto ai tempi migliori pre-Covid che premia l’accoglienza rurale diventata sempre di più punto di riferimento per la ristorazione tipica regionale. A dirlo sono Coldiretti Toscana e Terranostra Toscana, l’associazione di riferimento degli agriturismi regionale.