Venerdì nero per chi si sposta col bus Fasce di garanzia uniche in Toscana

Venerdì nero oggi per chi viaggia con il trasporto pubblico. I bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato e uno aziendale indetto dal sindacato Cobas. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, che cambiano rispetto a quelle applicate fino ad oggi, quando erano differenti per area e territori sulla base di precedenti accordi sindacali. A partire da questo sciopero, e così sarà anche per quelli futuri, le fasce di garanzia saranno uniche ed uguali per tutta la Toscana. Si invitano tutti i passeggeri, studenti e lavoratori, a prenderne nota perché differenti da quelle che venivano applicate in precedenza: il servizio sarà garantito tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Questi scioperi coinvolgeranno sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie; per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. La regolarità del servizio fuori dalle fasce di garanzia e la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni.