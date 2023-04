Venerdì confronto all’Ance Marchettini: "Edilizia, ruolo chiave"

Tempo di confronti tra gli otto candidati sindaci. Venerdì toccherà a quello convocato da Ance Siena, Associazione nazionale costruttori edili. Alessandro Mauro Rossi, direttore del settimanale L’Espresso, modererà il confronto, alle 17, nella sede Ance, Confindustria Toscana Sud.

"Le prossime elezioni amministrative nel capoluogo – dice il presidente Ance Siena Giannetto Marchettini – coincidono con un periodo particolare che, se caratterizzato da incertezza nel vasto scenario, anticipa nel nostro capoluogo grandi interventi e scelte: dal Piano strutturale, alle opere e agli investimenti del Pnrr; dalla viabilità, collegamenti ai nuovi asset di enti, come Banca Monte dei Paschi e Fondazione Mps, ma anche Fondazione Antico Spedale Santa Maria della Scala; per parlare di Biotecnopolo, Codice degli appalti, altro".

Per Marchettini, "queste situazioni influenzeranno l’edilizia e l’ampio indotto che alimenta il sistema Siena. La formazione, che uscirà dal rinnovo elettorale, dovrà dimostrarsi all’altezza delle nuove sfide. Ance Siena e la filiera delle costruzioni consegneranno ai candidati un documento con le indicazioni di ciò che riteniamo debba essere realizzato a Siena. Vogliamo sapere le risposte, i programmi dei candidati e delle forze che li sostengono, avviando nell’interesse generale un confronto costruttivo".

Presenti anche i presidenti Anna Maria Bianco, ordine degli architetti, Francesco Gaudini, ordine degli ingegneri, Moreno Giardini, collegio dei periti industriali, Massimiliano Pettorali, collegio dei geometri. "Qualche anno fa, a Siena – ricorda Marchettini –, quando si parlava di economia, lavoro, ma anche cultura, sport, altro, si ringraziava l’edilizia per il suo ruolo protagonista e il sostegno, a conferma di un comparto che lavorava bene, forte e sosteneva l’indotto". Superato lo scoglio Superbonus, adesso esistono i presupposti per un nuovo sviluppo dell’edilizia e dell’indotto. Gli investimenti in costruzioni hanno segnato aumenti record: +20% nel 2021 e +12% nel 2022. Continueranno a salire nel 2023.