Venerdì arriva la perturbazione "Piogge forti, terza prova a rischio Problemi anche per le cene"

di Angela Gorellini

SIENA

No, non si mette bene. Le previsioni meteo dei prossimi giorni minacciano di bagnare, fin troppo, le 96 ore di Palio. "Partendo dal presupposto che navighiamo a vista e che non esistono certezze – spiega Marco Biagioli di Siena Meteo 24 – possiamo affermare con marcata convinzione che sulla città, tra il pomeriggio di venerdì, il 30, e la mattina di sabato, il 1, sarà di passaggio una perturbazione organizzata, con pioggia diffusa e intensa e a più riprese, quindi con ripercussioni sullo svolgimento della terza prova. La cena della prova generale è molto a rischio, ma potrebbe essere risparmiata. Più difficile quella di venerdì".

Se non una certezza quasi: e per il 2, allora, cosa dobbiamo aspettarci? "C’è ancora molta, molta insicurezza – sottolinea il meteorologo –: dipenderà da quello che accadrà nei giorni precedenti. Se il 30 e il 1 dovesse cadere tanta pioggia, per il giorno del Palio ci sono maggiori possibilità di non dover aprire l’ombrello. Se invece ci fosse ancora energia accumulata da scaricare potrebbe piovere: fenomeni isolati, tipici dell’estate, non intensi, magari, ma in orari rischiosi che potrebbero portare allo slittamento della Carriera. Il 3? Stessa cosa". "Del resto in estate ogni pomeriggio è a rischio acquazzone – ha aggiunto Biagioli – e già oggi non è escluso che se ne possa verificare uno, anche se non particolarmente intenso; non un nubifragio o una grandinata come qualche settimana fa prima della parentesi tipicamente estiva che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Purtroppo che durante il Palio si possa assistere a delle precipitazioni non è altro che il frutto del caso, come ci insegna il passato". Per domani, invece, è prevista una tregua. "Il rischio è più basso – ha detto Biagioli –, gli acquazzoni dovrebbero fermarsi al confine tra Siena e Grosseto, l’assegnazione non dovrebbe essere a rischio, la prima prova si dovrebbe fare e anche venerdì mattina le possibilità sono minime". "Ma di certezze, ripeto, non ne abbiamo – ha chiuso il meteorologo – dobbiamo andare avanti di giornata in giornata. E basta una precipitazione anche lieve, nell’orario sbagliato, per il rinvio di una prova: giustamente la sicurezza viene prima di tutto, l’amministrazione, con cui collaboriamo, deve prendere le sue decisioni".