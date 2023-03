Venerdì a Bottega 26 la maratona musicale

Maratona musicale venerdì 24 marzo dalle 23 alle 4 a Bottega 26 a Poggibonsi. "Torniamo ancora nel nostro amato club – spiegano gli organizzatori - per un’altra notte di distaccamento dalla noia della routine quotidiana. Per farlo noi di Zeugma & Bottega 26 uniamo di nuovo le forze e proponiamo due vere chicche inedite in Val D’Elsa". "Ace Vision" talento cristallino made in Piemonte, sound caratterizzato da onde emozionali sinusoidali, "Allen & Finmann" 24 di BasseFrequenze ormai resident del Tenax di Firenze e virtuosi del mixaggio in vinile. Aprirà le porte Ggdex.

Fabrizio Calabrese