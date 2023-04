Venduta Villa Vistarenni a Gaiole Sarà sede di una società svizzera

di Cristina Belvedere

Venduta Villa Vistarenni, iconica tenuta che per oltre mezzo secolo è stata proprietà della famiglia Tognana, nota per la produzione di ceramiche. La compravendita è stata condotta da Romolini Immobiliare, affiliato esclusivo di Christie’s International Real Estate, per una cifra attorno a 10 milioni di euro.

Ad acquistare la tenuta nel cuore del Chianti Classico circondata da oltre 100 ettari di terreno tra Gaiole e Radda in Chianti, sono stati gli svizzeri Kamila e Henry Markram, fondatori di Frontiers Media SA. La società, con sede a Losanna, è editrice di riviste scientifiche peer-reviewed ad accesso aperto, attive nel campo della scienza, della tecnologia e della medicina, e ha scelto Villa Vistarenni come nuova sede di rappresentanza Italiana di Frontiers Media SA. Riccardo Romolini, titolare dell’omonima agenzia, spiega: "La Villa è nota a tutti ed è una delle più fotografate del Chianti. I nuovi proprietari intendono organizzarci conferenze e incontri su temi scientifici, ospitando scienziati provenienti da tutto il mondo". La Villa e la tenuta erano utilizzate dalla famiglia Tognana per gli eventi, ma dopo la pandemia si è deciso di vendere la proprietà: la villa (2.045 mq) si sviluppa su tre livelli più alcuni locali al piano seminterrato; c’è anche una cappella che fu ristrutturata in stile neorinascimentale agli inizi del XX secolo. Infine le cantine scavate nella roccia, coperte da grandi volte a crociera e occupate da botti di varie dimensioni. Qui in origine la famiglia Tognana produceva vino di alta qualità, poi le cantine sono state affittate.

Il cottage in pietra è composto da appartamenti vacanza e dispone di dieci posti letto. In questa tenuta vitivinicola si trovava anticamente un insediamento etrusco-romano, mentre la villa nella sua forma attuale risale ai primi del Settecento. Nel 1800 la villa venne acquistata dalla famiglia Strozzi, storici nemici dei Medici.

La grandiosa facciata, che caratterizza la villa, è stata rifatta tra il 1914 e il 1919 da un architetto fiorentino: sulla villa e sulla cappella c’è un vincolo della Soprintendenza alle Belle Arti di Siena. Ma la grande bellezza non finisce qui: la tenuta comprende 101,6 ettari di terra, ripartiti tra oliveto (8,5 ettari), boscaglia mista e seminativipascolo, inoltre è presente una piscina circondata da un’area solarium e situata in posizione molto panoramica. La proprietà dispone anche di un campo da tennis. La villa si presta a essere utilizzata come prestigiosa residenza privata con attività turistico-ricettiva. Nella proprietà è possibile, come detto, organizzare eventi come matrimoni, concerti, conferenze, mostre d’arte e sfilate di moda.