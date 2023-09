Vendemmia Clima pazzo, cala la produzione

Proprio nei giorni in cui la vendemmia toscana e senese entra nel vivo con la raccolta delle uve sangiovese, il barometro tra le vigne segna forte preoccupazione. Ammetterlo è dura ma quella 2023 è un’annata per certi versi disastrosa un po’ in tutta Italia. Non tanto per la qualità che dovrebbe essere generalmente buona, ma per il prepotente impatto del cambiamento climatico che decreterà un calo quantitativo molto importante, a cui si uniscono costi di gestione sempre più alti. Il principale fattore si chiama peronospora, fungo che danneggia l’uva e causa il calo produttivo. Per chi lavora in biologico va ancora peggio. Dal punto di vista dei piccoli produttori numerose sono le aziende con difficoltà importanti, addirittura con raccolta delle uve praticamente azzerata. Le stime ufficiali parlano di un calo produttivo regionale del 20% (rispetto ai 2.338 miglia di ettolitri del 2022, siamo intorno ai 1.800 quest’anno) ma quando avremo dati definitivi il calo sarà più forte.

"Nelle zone di Montepulciano, Chianti Classico e San Gimignano l’annata è complicata, abbiamo poca uva, leggera di peso e quindi con una resa scarsa ma la qualità è buona – spiega l’enologa senese Gioia Cresti –. La situazione migliora verso sud, nella zona di Montalcino e Orcia, ma soprattutto per chi produce in biologico le ripercussioni della tanta pioggia primaverile, dell’umidità successiva, poi del caldo importante e ora perfino del vento di tramontana, si faranno sentire. In un’annata normale in vigna, effettuiamo circa 12-13 trattamenti all’anno, quest’anno ne sono serviti il doppio. Purtroppo, per fronteggiare il cambiamento climatico in atto si può fare veramente poco: a giugno era già caduta la quantità di pioggia che di solito cade in un anno intero".

"La vendemmia è in calo dappertutto a livello regionale, fatta eccezione per la zona costiera – commenta la presidente di Coldiretti Toscana, Letizia Cesani che produce Vernaccia a San Gimignano – e anche la provincia di Siena registrerà una diminuzione sicuramente superiore al 20% stimato. Gli scarsi quantitativi andranno a incidere sulla situazione generale delle giacenze di vino che sono in progressivo aumento: pur con un’annata scarsa sarà quindi possibile un riallineamento dei quantitativi e contribuire a evitare disequilibri del mercato. Ci aspettiamo un contenuto aumento dei prezzi del vino venduto sfuso".

Altro tema riguarda il cambiamento anche a livello di consumi: dopo il boom post pandemia, con tante scorte di vino accumulate, il 2022 e il 2023 registrano forti rallentamenti negli acquisti e nell’export nei mercati chiave. "Le giacenze ci devono far riflettere – aggiunge Cesani – perché lo scenario di mercato attuale è più difficile per i vini italiani. Dobbiamo lavorare per individuare forme di sostegno e nuove strategie di produzione e commercializzazione. Nell’immediato ci aspettiamo un sostegno dalle istituzioni. Ma servono misure di più ampio respiro, diversificando le attività di promozione sui mercati nel medio periodo".